"Calendario" è il nuovo brano di Leti Dafne. È la prima volta che l'artista parla dell'amore in una canzone, un amore troncato all'improvviso e mai dimenticato. Le particolari liriche fanno riferimento ai giorni che passano, ogni giorno sul calendario corrisponde a un santo, e ogni santo a un martirio; gli stessi che sta vivendo la protagonista nel ricordo straziante di un amore intenso finito senza motivo. Come ci ha abituati con i lavori precedenti Leti Dafne passa dal rap nella narrazione della strofa, alla voce lirica più emotiva nel ritornello interpretando magistralmente la strumentale, composta da Egiuann, con il supporto dei violini di Mattia Mugnai, con la quale ci accompagna in questo viaggio dal sapore mistico ed intenso.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, viene pubblicato da Ed Music Recordings con edizioni Jaywork Sas. Quest'ultima realtà, guidata da Luca Peruzzi e Luca Facchini, si conferma tra le più vive e vivaci nel panorama italiano ed internazionale quando si tratta di proporre musica di nuovi artisti di sicuro talento.

Jaywork Music Group è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.

Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.