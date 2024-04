Bimbo di quattro mesi in coma etilico: ricoverato in rianimazione a Bari

BARI - Una tragica svista ha portato a gravi conseguenze per un bimbo di quattro mesi, attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il piccolo è stato colpito da un coma etilico, causato dall'assunzione involontaria di vino, utilizzato per errore nella preparazione del suo biberon.Secondo quanto emerso, la madre avrebbe commesso un errore fatale durante la preparazione del latte in polvere del bambino, utilizzando per diluirlo una sostanza alcolica anziché acqua. La bottiglia contenente il vino, di colore scuro, sarebbe stata scambiata erroneamente per una bottiglia d'acqua.Il bambino è stato immediatamente portato al pronto soccorso di Brindisi dalla madre, che ha prontamente riconosciuto l'errore. Qui, dopo aver ricevuto una lavanda gastrica e una rapida intubazione, è stato trasferito d'urgenza a Bari per cure specializzate.Nonostante la gravità della situazione, le condizioni del piccolo sono in lieve miglioramento e si spera che nelle prossime ore possa esserne revocata la prognosi critica.Le autorità stanno attualmente indagando sull'accaduto, coordinati dalla procura e supportati dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Al momento, l'ipotesi prevalente è che si sia trattato di un tragico incidente domestico, causato da un grave malinteso durante la preparazione del biberon.