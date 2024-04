Attacco a base militare in Iraq: un morto e otto feriti

Nella serata di ieri, una base militare nell'Iraq centrale è stata presa di mira da un "bombardamento", che ha causato danni e provocato vittime tra le forze presenti. La base ospita sia truppe dell'esercito iracheno che ex paramilitari filo-iraniani affiliati a Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene.Secondo fonti della sicurezza, il bilancio provvisorio del raid indica "un morto e otto feriti" tra le forze presenti nella base. Tuttavia, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno chiarito che "gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi", sollevando interrogativi sulle responsabilità dell'attacco.Allo stesso tempo, fonti riportate da CNN hanno smentito l'implicazione di Israele nelle notizie riguardanti le esplosioni in Iraq. Tuttavia, la Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato il lancio di alcuni droni contro "un obiettivo vitale" nella città di Eliat, situata nel sud di Israele al confine tra Egitto e Giordania.L'attacco e le sue implicazioni sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella regione e ai rapporti tra i vari attori coinvolti. Al momento, le indagini sono in corso per determinare la dinamica e le motivazioni dietro l'attacco alla base militare in Iraq e il presunto contrattacco nella città di Eliat, mantenendo alta l'attenzione sulla situazione geopolitica del Medio Oriente.Intanto la leadership politica di Hamas starebbe valutando l'ipotesi di lasciare il Qatar - Paese che ospita il gruppo dal 2012 - mentre l'emirato è sempre più sotto pressione dinanzi allo stallo dei negoziati con Israele. Lo rivela il Wall Street Journal, che cita fonti arabe, secondo cui il gruppo negli ultimi giorni avrebbe contattato almeno due Paesi nella regione, chiedendo la disponibilità a ospitare l'ufficio politico di Hamas. Uno dei due Paesi sarebbe l'Oman, che non ha voluto commentare le indiscrezioni del giornale americano.Se Hamas lasciasse il Qatar, la mossa potrebbe compromettere i colloqui per la liberazione degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza dal 7 ottobre e probabilmente renderebbe più difficile per Israele e gli Stati Uniti trasmettere messaggi al gruppo. leader di Hamas vivono a Doha, la capitale del Qatar, dal 2012, in un accordo sostenuto dagli Stati Uniti. "I colloqui si sono già arenati di nuovo, senza quasi nessun segnale o prospettiva di ripresa a breve, e la sfiducia tra Hamas e i negoziatori sta aumentando", ha dichiarato un mediatore arabo al corrente della situazione.