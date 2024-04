Arresti a Brooklyn durante protesta filo-palestinese davanti alla casa di Chuck Schumer

NEW YORK - Una manifestazione di oltre 100 persone filo-palestinesi ha portato agli arresti davanti all'abitazione di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato degli Stati Uniti, a Brooklyn. La protesta è stata organizzata in risposta al sostegno americano a Israele, particolarmente evidenziato durante il voto del Senato sul massiccio pacchetto di aiuti che includeva miliardi di dollari in assistenza militare per lo Stato ebraico.Circa 2.000 manifestanti si sono radunati vicino alla residenza di Schumer mentre il Senato discuteva e approvava il pacchetto di aiuti. Tra gli organizzatori della protesta c'erano gruppi come Jewish Voice for Peace, noto per la sua posizione antisionista, l'organizzazione di estrema sinistra IfNotNow e gli Ebrei per la Giustizia Razziale ed Economica.La manifestazione è stata segnata da tensioni crescenti, culminate con l'arresto di oltre 100 persone da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo, il Congresso americano ha adottato il gigantesco pacchetto di aiuti che comprendeva fondi per l'Ucraina, Israele e Taiwan. Il processo di negoziazione è stato descritto come estremamente teso e laborioso, ma ha ottenuto un sostegno schiacciante al Senato dopo il via libera ottenuto solo poche ore prima alla Camera dei Rappresentanti.Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ringraziato gli Stati Uniti per il pacchetto di finanziamenti, che includeva 26 miliardi di dollari per Tel Aviv. "Grazie ai membri del Senato degli Stati Uniti, di entrambe le parti, per l'ampio e deciso sostegno al pacchetto di aiuti a Israele", ha dichiarato Herzog. "Insieme siamo uniti di fronte a coloro che minacciano i nostri valori condivisi".