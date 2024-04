Arrestato sorvegliato speciale per violazione delle prescrizioni

SIRACUSA - I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nel territorio di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale, per gravi indizi di violazione degli obblighi relativi alla misura di prevenzione.Durante i controlli di routine sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i militari hanno accertato che l'uomo aveva violato le prescrizioni imposte dalla sua misura di sorveglianza speciale, uscendo dalla propria abitazione in un orario non consentito.Dopo essere stato rintracciato, il 43enne è stato immediatamente arrestato e, successivamente, posto agli arresti domiciliari per disposizione dell'Autorità giudiziaria di Siracusa, che ha preso provvedimenti in merito alla sua violazione.Si tratta di un episodio che testimonia l'importanza dei controlli costanti sul rispetto delle misure di prevenzione e delle prescrizioni imposte ai soggetti sottoposti a sorveglianza speciale, al fine di garantire la sicurezza e l'applicazione della legge.