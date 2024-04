Arrestato 41enne a bordo di auto rubata con oggetti trafugati da un'abitazione

CATANIA - La Polizia Stradale di Catania ha arrestato un uomo di 41 anni, di nazionalità marocchina, a bordo di un veicolo rubato, insieme a una donna di 40 anni. L'arresto è avvenuto durante un inseguimento sulla via San Giuseppe La Rena.Gli agenti hanno notato il conducente del veicolo tentare di eludere il controllo aumentando la velocità alla vista della pattuglia. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato e fermato dagli agenti. A bordo dell'auto, oltre al conducente e alla donna, sono stati trovati vari oggetti sospetti.Durante il controllo, un testimone ha segnalato agli agenti di aver visto un uomo allontanarsi frettolosamente da un'abitazione disabitata, trasportando alcuni oggetti. Questo ha sollevato ulteriori sospetti sulla situazione.La perquisizione del veicolo ha rivelato che era stato rubato in mattinata da un garage privato di Catania. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti oggetti trafugati dall'abitazione segnalata, nonché sostanza stupefacente del tipo marijuana, pipette per il consumo di crack, cacciaviti e chiavi di abitazioni sconosciute.Gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'uomo, privo di documenti, è stato portato agli uffici della Polizia Scientifica per l'identificazione e successivamente è stato denunciato per furto in abitazione e ricettazione. La donna è stata invece scagionata da ogni coinvolgimento.Il veicolo rubato è stato restituito al suo legittimo proprietario, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.