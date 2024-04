Arrestate 15 persone per spaccio di sostanze stupefacenti a Roma

ROMA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto una serie di operazioni di controllo nei quartieri centrali e periferici della città, che hanno portato all'arresto, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti.Nel quartiere Cinecittà, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato in flagranza due uomini di 32 anni, uno originario della provincia di Bari e l'altro di Genova, entrambi residenti a Roma e già noti alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione della loro abitazione, sono stati trovati oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e 10.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 23enne, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di oltre 15 dosi di crack. Nel quartiere Cinecittà, il Nucleo Radiomobile ha arrestato un uomo di 33 anni, residente a Roma e con precedenti, fermato a bordo della sua auto in possesso di alcune dosi di hashish, crack e tre coltelli da oltre 20 centimetri.All'interno della Stazione Ferroviaria Termini, è stato arrestato un 22enne, con precedenti, trovato in possesso di oltre 50 dosi di hashish. Durante un successivo controllo domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 2 grammi di hashish e un coltello utilizzato per la suddivisione dello stupefacente.In via Ugento, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 24enne trovato in possesso di 8 dosi di cocaina. In via Persico, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato un'altra persona trovata in possesso di 13 dosi di hashish, alcuni grammi di cocaina e un bilancino di precisione.Nei pressi del laghetto dell’Eur, i Carabinieri hanno fermato un 24enne che stava fumando una sigaretta artigianale contenente hashish. Durante un controllo domiciliare, sono state rinvenute dosi di hashish, marijuana e ketamina, insieme a due bilancini di precisione e due coltelli da cucina con residui di stupefacente.I Carabinieri della Stazione di Roma Gianicolense hanno arrestato in flagranza un 59enne trovato in possesso di oltre 8 dosi di hashish, due piantine di marijuana e oltre 150 grammi di marijuana, oltre a materiali per il confezionamento.A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia Frascati hanno arrestato in flagranza 6 persone, tutte gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 115 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish e 9 grammi di crack, oltre a oltre 1200 euro in contanti.Tutti gli arresti sono stati convalidati e i procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono considerati innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva.