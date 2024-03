Ucraina: Bruxelles stanzia 5 mld di aiuti

Drop of Light/Shutterstock

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un appello ai cittadini affinché dimostrino "patriottismo" recandosi alle urne. "Andate ai seggi elettorali ad esprimere la vostra posizione civica e patriottica, a votare per il vostro candidato, per il futuro di successo della nostra Russia che amiamo", ha dichiarato in vista delle elezioni presidenziali, come riportato da Interfax.Nel frattempo, ieri è stata raggiunta un'intesa al comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea (Coreper) sull'approvazione della Ukraine Assistance Facility, volta a fornire aiuti militari urgenti a Kiev. Questa misura, del valore di 5 miliardi di euro per il 2024, è il risultato di un compromesso e permette l'acquisto di armi sul mercato internazionale, con la possibilità di ottenere rimborsi dal fondo nel caso in cui l'industria europea non riesca a soddisfare rapidamente gli ordini.Nell'ambito di questa situazione tesa, il presidente russo ha lanciato una minaccia, affermando che "dal punto di vista tecnico-militare siamo pronti" per una guerra nucleare, durante un'intervista alla televisione statale e all'agenzia Ria Novosti. Tuttavia, ha aggiunto di non aver mai considerato l'utilizzo dell'arsenale nucleare.