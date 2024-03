Tragedia nel Tarantino: addio a Monica Bongallino, nota pizzaiola cittadina

GINOSA - La comunità di Ginosa è in lutto per la perdita improvvisa della 32enne Monica Bongallino, una figura amata e rispettata nella città. Monica, conosciuta soprattutto per la sua abilità nel mondo della pizza, ha lasciato questo mondo dopo una tragedia avvenuta all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduta nel reparto di Rianimazione.Il dramma ha avuto inizio quando Monica si è recata in ospedale per una routine spirometria, un esame diagnostico che si occupa della funzionalità polmonare. Purtroppo, durante il test, la donna ha avvertito un improvviso malore che ha richiesto il trasferimento immediato nel reparto di Rianimazione. Nonostante i tentativi del personale medico di salvarla, Monica è spirata pochi giorni dopo il suo ricovero, lasciando sgomenti familiari e amici.L'inaspettata scomparsa di Monica ha scosso profondamente la comunità di Ginosa, che l'aveva conosciuta e apprezzata per la sua gentilezza, la sua passione per il suo lavoro e la sua luminosa personalità.La Procura di Taranto ha prontamente aperto un'indagine sulla vicenda, dopo la denuncia presentata dai familiari della donna. È stata disposta anche un'autopsia al fine di chiarire le circostanze e le cause della sua morte. Questo tragico evento solleva interrogativi su eventuali responsabilità da parte del personale medico che ha trattato Monica durante la sua permanenza in ospedale. Al riguardo, i medici coinvolti saranno iscritti nel registro degli indagati, nell'ambito delle procedure investigative in corso.La perdita di Monica Bongallino è un duro colpo per la città di Ginosa e per tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. La sua memoria resterà viva nei cuori di coloro che l'hanno incontrata lungo il suo cammino e nel ricordo delle sue doti umane e professionali che hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale.