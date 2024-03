Tragedia a Bologna: incendio in un appartamento, muore una madre e i suoi tre figli

BOLOGNA - Una donna di 32 anni, Stefania Alexandra Nistor, di origine romena, e i suoi tre figli, due bambine di 6 anni e 2 anni e un bambino di 2 anni, sono morti la notte scorsa in un incendio scoppiato nel loro appartamento in via Bertocchi, alla periferia di Bologna.L'allarme è stato dato intorno alle 2:30 del mattino. I vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia sono intervenuti sul posto.Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta.La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto al momento dell'incendio. I vigili del fuoco hanno trovato i corpi senza vita della madre e dei figli nella loro camera da letto.I tre bambini sono morti per il fumo. La madre è deceduta durante il trasporto in ospedale.Le prime informazioni parlano di un corto circuito come possibile causa dell'incendio. La polizia e i vigili del fuoco stanno ancora effettuando accertamenti per confermare questa ipotesi.La tragedia ha sconvolto la comunità di Bologna. Il sindaco Matteo Lepore ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime."Sono profondamente addolorato per la scomparsa di una donna e dei suoi tre bambini avvenuta a causa di un incendio che si è verificato nella notte in un appartamento a Bologna. Esprimo alla famiglia la mia vicinanza e il mio cordoglio, e ringrazio gli operatori dei Vigili del fuoco e delle Forze di Polizia che sono prontamente intervenuti sul luogo della tragedia" ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.