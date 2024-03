Sinner vola in finale a Miami

via janniksin Ig

Nella prima semifinale del torneo Masters 1000 sul cemento di Miami, il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha conquistato una vittoria straordinaria, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev con un netto 6-1, 6-2 in soli 69 minuti di gioco. Questo trionfo non solo lo ha qualificato per la finale del torneo, ma ha anche segnato un momento significativo nella sua carriera. Per l'atleta altoatesino, è la terza volta che raggiunge la finale a Miami e il quinto successo su 11 incontri disputati contro Medvedev, uno dei top player nel circuito ATP.L'impresa di Sinner ha un'altra importante conseguenza: se dovesse vincere la finale di domani, si piazzerebbe per la prima volta al secondo posto nella Classifica ATP, un traguardo straordinario per il giovane talento italiano.Nella seconda semifinale, il bulgaro Grigor Dimitrov ha prevalso in una partita combattuta contro il tedesco Alexander Zverev, con un punteggio di 6-4, 6-7, 6-4, guadagnandosi così un posto nella finale del torneo.Passando al torneo femminile, nella seconda semifinale, l'americana Danielle Collins ha ottenuto una vittoria convincente contro la russa Ekaterina Alexsandrova con un punteggio di 6-3, 6-2, qualificandosi così per la finale. Collins affronterà oggi alle 20 la talentuosa kazaka Elena Rybakina, in quella che promette di essere una partita avvincente e combattuta fino all'ultimo punto.