Regionali Abruzzo, Exit poll: Marsilio 50,5-54,5% D'Amico 45,5-49,5%

Le urne delle regionali 2024 si sono ufficialmente chiuse in Abruzzo e lo spoglio è in corso. Secondo il secondo exit poll (campione 100%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 50,5-54,5% mentre lo sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 45,5-49,5%. Affluenza al 52,4%, rispetto al 53,3% del 2019.Gli sfidanti sono due: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall’altra Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra. Le urne abruzzesi hanno anche un riverbero nazionale: un'ulteriore prova, dopo quella sarda, per soppesare gli equilibri interni tra i partiti al governo. Anche in vista delle elezioni europee.