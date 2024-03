Ragusa, controllo straordinario del territorio per contrasto ai reati in genere: 2 arresti dei carabinieri





L’attività ha permesso di procedere all’arresto di 2 vittoriesi, padre e figlio, responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di circa 150 grammi di marijuana ed illecita detenzione di armi e munizioni. I controlli del territorio hanno avuto ad oggetto il comune di Acate ove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, ha operato un controllo all’interno di una azienda agricola acatese.











L’attività di polizia ha permesso di rinvenire nelle pertinenze dell’azienda agricola, e precisamente occultati all’interno di uno stabile adibito a magazzino, marijuana per un totale di circa 150 grammi unitamente a materiale per il confezionamento della sostanza. Rilevato quanto emerso, i militari hanno dato esecuzione ad una perquisizione dei locali rinvenendo, nel medesimo magazzino, anche 3 pistole a salve, opportunamente modificate per esplodere colpi d’arma da fuoco, e 2 fucili clandestini le cui matricole risultavano parzialmente abrase.

RAGUSA - Prosegue l’attività di contrasto ai reati in materia di armi e in materia di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. In particolare, nella mattinata del 13.3 u.s., i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio per il contrasto ai reati in genere.