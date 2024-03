Puglia: la mostra 'Legendary Covers 1940-2024' di Harper's Bazaar a Palazzo Pugliese-Nugnes

Titolo della mostra: Legendary Covers 1940-2024

TRANI - La celebre rivista di moda Harper's Bazaar approda a Trani con la mostra fotografica "Legendary Covers 1940-2024". L'esposizione, allestita nelle sale di Palazzo Pugliese-Nugnes, offre un affascinante viaggio attraverso 80 anni di storia della moda e della fotografia, raccontati attraverso 30 copertine delle varie edizioni mondiali del magazine.L'evento, organizzato in collaborazione con Camera Buyer Italia, si inserisce perfettamente nel contesto di Palazzo Pugliese-Nugnes, boutique di lusso che rappresenta un punto di riferimento per lo stile e l'evoluzione del costume nel territorio. Il vernissage si terrà venerdì 22 marzo alle ore 18:00 in Corso Vittorio Emanuele 189.Le copertine di Harper's Bazaar, scattate da alcuni dei più grandi maestri della fotografia come Paolo Roversi, Mario Sorrenti, Peter Lindbergh e Paul Kooiker, raccontano un lungo ed emozionante excursus nella storia del costume. La mostra, che fa parte del road show della rivista, rimarrà aperta per tutto il weekend, offrendo agli appassionati l'opportunità di ammirare da vicino queste opere d'arte.Harper's Bazaar, con la sua lunga storia di innovazione e ricerca della bellezza, continua ad essere un punto di riferimento per gli amanti della moda in tutto il mondo. L'edizione italiana della rivista si distingue per il perfetto equilibrio tra l'eredità internazionale e il savoir-faire italiano, creando un prodotto unico che va ben oltre il concetto di semplice rivista di moda.L'evento di Trani si annuncia come un'esperienza indimenticabile, con un light cocktail esclusivo curato dal rinomato ristorante stellato Casa Sgarra e accompagnato dai pregiati vini delle Cantine San Marzano.Sarà presente una rappresentanza della Direzione Marketing dell'edizione italiana di Harper's Bazaar.La mostra "Legendary Covers 1940-2024" è un'occasione imperdibile per ammirare le opere di alcuni dei più grandi fotografi di moda del mondo e per immergersi nella storia di una rivista iconica.