Pilota d'aereo sale a bordo ubriaco prima del volo da Edimburgo a New York

L'incidente è avvenuto il 16 giugno dello scorso anno quando nel bagaglio di Russell furono trovate due bottiglie di Jägermeister, una delle quali era mezza piena. I successivi test dell'alito hanno portato al suo arresto e si è dichiarato colpevole di essersi presentato in servizio indebolito da alcol o droghe. Nel frattempo, gli ufficiali avevano allertato la polizia dell'aeroporto e condotto due controlli di sobrietà su Russell.





La corte ha ritenuto che il livello di alcol nel sangue di Russell fosse " non inferiore a 49 mg di alcol in 100 ml di sangue ", ben al di sopra del limite legale di 20 mg. Russell, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ricevuto cure per l'alcolismo e la corte ha rinviato la sentenza alla fine di questo mese per la preparazione dei rapporti. "La politica sull'alcol della Delta è tra le più severe del settore e non tolleriamo la violazione. Delta sta collaborando con le autorità locali nelle indagini", ha affermato la compagnia aerea in una nota.

EDIMBURGO - Un pilota della Delta Airlines, il capitano Lawrence Russell di 63 anni, è stato arrestato dopo essere salito a bordo di un aereo ubriaco, dopo essere stato scoperto dagli agenti di sicurezza dell'aeroporto di Edimburgo prima di pilotare un Boeing 767 per New York. Il 63enne è stato arrestato dopo essere stato sottoposto al test per verificare il tasso alcolemico.