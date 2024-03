Picanha, il taglio di carne brasiliano che conquista i palati di tutto il mondo

Photo credits: Marchese Store

La picanha è un taglio di carne bovina particolarmente apprezzato in Brasile e sta gradualmente guadagnando popolarità anche in altre parti del mondo. Questo taglio proviene dalla parte superiore della coscia del bovino e si contraddistingue per il suo intenso sapore e la tenerezza della carne. La picanha è caratterizzata da uno strato generoso di grasso che avvolge la parte esterna, il che contribuisce a renderla succulenta e gustosa durante la cottura.





La preparazione tradizionale della picanha prevede il taglio della carne a forma triangolare e la cottura alla griglia. In Brasile, è comune trovare la picanha servita in churrascherie, dove viene cotta lentamente su grandi spiedi rotanti e poi affettata al momento per essere gustata insieme a contorni come riso, fagioli neri e farofa.





Per cucinare la picanha in casa, è importante mantenere intatto lo strato di grasso esterno durante la cottura per garantire che la carne rimanga succulenta e piena di sapore. Prima di metterla sulla griglia, è consigliabile praticare dei tagli superficiali a forma di rombi sulla parte grassa per evitare che si ritiri durante la cottura.





Grazie alla sua versatilità e al suo sapore unico, la picanha si presta a molteplici preparazioni culinarie. Può essere marinata con spezie e erbe aromatiche prima di essere grigliata, oppure cotta lentamente in forno per ottenere una consistenza morbida e succulenta. In ogni caso, la picanha è una scelta eccellente per chi ama gustare tagli di carne di alta qualità e desidera sperimentare sapori nuovi e avvolgenti.





Picanha: consigli per la scelta, la preparazione e la degustazione di questo prelibato taglio di carne





Quando si sceglie la picanha, è importante prestare attenzione alla qualità della carne e alla presenza di uno strato uniforme di grasso sulla parte esterna. Optate per tagli freschi e ben marmorizzati, in modo da assicurarvi una carne tenera e gustosa una volta cucinata. Se possibile, chiedete al vostro macellaio di preparare la picanha rimuovendo eventuali nervi o pellicine in eccesso.





Per preparare la picanha in modo ottimale, assicuratevi di lasciarla raggiungere la temperatura ambiente prima di cuocerla e di condirla generosamente con sale grosso, preferibilmente di tipo grosso e integrale, per esaltarne il sapore naturale. Durante la cottura, evitate di bucare lo strato di grasso esterno, in quanto questo aiuta a mantenere la carne succulenta e gustosa. La picanha è ideale per la cottura alla griglia, ma può essere preparata anche al forno o in padella, a seconda delle vostre preferenze culinarie.





Durante la cottura, è consigliabile monitorare attentamente il grado di cottura della picanha per evitare di cuocerla troppo o troppo poco. Per una cottura al sangue, cuocete la carne per circa 5-6 minuti per lato; per una cottura media, prolungate il tempo di cottura a circa 7-8 minuti per lato; per una cottura ben cotta, cuocete la picanha per circa 9-10 minuti per lato.





Una volta pronta, lasciate riposare la picanha per alcuni minuti prima di affettarla, in modo che i succhi interni si redistribuiscano uniformemente e la carne risulti ancora più succulenta al momento di servirla. Potete accompagnare la picanha con contorni come patate arrosto, insalata mista o verdure grigliate per un pasto completo e gustoso.





La picanha è un taglio di carne che offre un'esperienza culinaria unica, grazie al suo sapore intenso e alla sua versatilità in cucina. Sperimentate con marinature, condimenti e metodi di cottura diversi per scoprire la vostra versione preferita di questo prelibato taglio di carne brasiliano. Che siate appassionati di barbecue o semplicemente amanti della buona cucina, la picanha saprà conquistarvi con il suo gusto avvolgente e la sua consistenza morbida e succulenta. Buon appetito!





Scopri tutti i tagli di Picanha su Marchese Store:

