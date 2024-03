Nazionale, l'Italia ritrova l'Ecuador a New York

Nazionale italiana di calcio fb





Dalle ore 21, con diretta su Rai 1, l'Italia ritroverà nuovamente l'Ecuador a 19 anni di distanza dall'ultimo incontro. Era l'11 giugno 2005 quando gli azzurri, sempre a New York e ancora una volta in amichevole, pareggiarono 1-1. Prima di questa gara, Italia ed Ecuador si affrontarono nel Mondiale del 2002 svoltosi in Giappone-Corea. Nella sfida valida per la fase a gironi, disputata il 3 giugno in Giappone al Sapporo Dome, l'Italia vinse 2-0. Dunque, due precedenti che fanno ben sperare per salutare gli Stati d'Uniti d'America con una vittoria, dopo la calorosa accoglienza di questi giorni che la comunità italo-americana ha riservato alla comitiva azzurra.

- Alzare il livello, e farlo subito per il poco tempo di cui la Nazionale dispone a differenza di un club. E' quanto richiesto da Luciano Spalletti alla vigilia della seconda amichevole negli Usa che quest'oggi opporrà l'Italia all'Ecuador al Red Bull Arena di New York. Dopo la prima prova poco convincente di giovedì 21 marzo nel primo confronto in assoluto della storia azzurra con il Venezuela, nonostante il 2-1 inflitto alla selezione sudamericana, gli azzurri sono ugualmente chiamati a battere l'Ecuador per elevare il livello di competitività sugli avversari che affronterà nell'Europeo di Germania in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024.