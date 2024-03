Nardi stende Djokovic! Impresa storica dell'azzurro a Indian Wells

INDIAN WELLS - Senza parole, è proprio il caso di dirlo. Luca Nardi, numero 108 del ranking mondiale, ha compiuto un'impresa epica al BNP Paribas Open di Indian Wells, battendo in tre set il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.L'incontro è stato a dir poco emozionante. Nardi ha giocato con grande tenacia e coraggio, mostrando un tennis di altissimo livello. Il primo set è stato combattuto, ma l'azzurro è riuscito a strappare il servizio al serbo nel decimo game, chiudendo 6-4. Nel secondo set Djokovic ha reagito, alzando il ritmo e imponendo il suo gioco. Nardi ha ceduto di schianto, perdendo 3-6.Tuttavia, l'italiano non si è arreso e nel terzo set ha continuato a lottare con grande determinazione. Ancora un break nel nono game ha consegnato a Nardi la vittoria più importante della sua carriera."Sono senza parole," ha dichiarato Nardi a caldo. "Io ho la foto di Novak nella mia camera. Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere."Con questa vittoria, Nardi si regala un posto agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà l'americano Tommy Paul, numero 13 in classifica. Un'altra sfida impegnativa, ma l'azzurro ha dimostrato di potersela giocare con chiunque.La vittoria di Nardi contro Djokovic è un'impresa storica per il tennis italiano. Mai un giocatore italiano così indietro nel ranking (108) era riuscito a battere il numero 1 del mondo. Un successo che rimarrà negli annali e che spalanca le porte ad un futuro radioso per il giovane tennista pesarese.Nardi, 21 anni, è un talento puro del tennis italiano. Dotato di un servizio potente e di un dritto micidiale, ha già dimostrato di poter competere con i migliori giocatori del mondo. Con il lavoro e la dedizione, può raggiungere grandi traguardi.Per Nardi, battere Djokovic è stato un sogno che si è avverato. "E' il mio idolo fin da bambino," ha detto l'azzurro. "Non ci credo ancora di averlo battuto."La vittoria di Nardi è un'iniezione di fiducia per tutto il movimento tennistico italiano. Dimostra che i giovani talenti ci sono e che con il lavoro e la dedizione possono raggiungere grandi traguardi.Il futuro di Nardi è radioso. Il giovane tennista italiano ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giocatori del mondo.