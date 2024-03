Milan sbanca l'Olimpico: Lazio ancora ko

- Il Milan vince 1-0 la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in un match nervoso con tre espulsioni biancocelesti. Dopo un primo tempo molto equilibrato, l'incontro viene deciso sul finale da Okafor, bravo a farsi trovare pronto a ribattere in rete la palla, dopo una respinta di Gila su conclusione di Giroud. La Lazio finisce il match in 8 dopo le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, mentre il Diavolo si gode la vittoria che lo tiene saldamente al terzo posto in classifica.