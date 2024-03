L'inchiesta di Perugia scuote la politica: Meloni, 'Fatto gravissimo'

La Segretaria del PD Elly Schlein ha definito l'accaduto uno "scandalo" di "gravità inaudita" e ha chiesto di fare "estrema chiarezza". Ha inoltre annunciato la richiesta di audizione di Melillo e Cantone.



L'inchiesta di Perugia ha acceso i riflettori su un tema di grande attualità: la tutela della privacy e il diritto dei cittadini a non essere spiati. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle informazioni sensibili da parte delle istituzioni e ha aperto un dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e le garanzie.

L'inchiesta di Perugia che ha portato alla luce centinaia di accessi abusivi al sistema informatico delle Segnalazioni di operazioni sospette ha scatenato le reazioni della politica italiana.La Premier Giorgia Meloni ha definito "gravissimo" che in Italia ci siano funzionari dello Stato che "hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento". Ha inoltre sottolineato la gravità del passaggio di informazioni alla stampa, "in particolare ad alcuni esponenti".Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato di un fatto "estremamente grave" che si innesta in una situazione di "calpestamento del diritto alla privacy", garantito dall'articolo 15 della Costituzione.Il leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di "capire chi è il regista" e ha annunciato l'attesa per la riunione della commissione Antimafia. Ha definito il fatto "grave" e ha ribadito la necessità di "difendere la privacy di tutti".Il Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di "un problema di illegalità gravissima" e di uno degli episodi "più gravi degli ultimi decenni". Ha chiesto di fare chiarezza e ha annunciato denunce ed esposti.Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, il cui nome è comparso nell'inchiesta, ha definito la vicenda "sconvolgente" e ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.