Irregolarità riscontrate nella chiusura scolastica per festa di fine Ramadan a Pioltello: Ufficio Scolastico Regionale Lombardia chiede valutazione di annullamento

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha identificato alcune "irregolarità" nella delibera con cui il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha deciso di chiudere le scuole il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan. Di conseguenza, ha richiesto al dirigente scolastico di valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità di annullamento.La questione è emersa dopo che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il rispetto della legge e delle regole riguardo alle festività scolastiche. Valditara ha sottolineato che gli istituti non possono creare nuove festività, ma possono derogare al calendario per motivi didattici."LUfficio Scolastico deciderà in totale autonomia", ha dichiarato il ministro Valditara. "Ribadisco che ogni provvedimento deve essere motivato; se la Regione Lombardia fissa tre giorni di deroga devono essere tre e non possono essere di più e le scuole non possono creare nuove festività, ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico".