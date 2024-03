Influenza aviaria scoperta nelle mucche in America, il virus si trova anche nel loro latte

"Non abbiamo mai visto nulla di simile prima. Era come se avessero il raffreddore", ha detto il commissario del Dipartimento dell'Agricoltura del Texas Sid Miller. "Non c'è alcuna minaccia per la popolazione e non ci sarà alcuna carenza di approvvigionamento", ha detto Miller in un comunicato stampa, e il latte proveniente da animali malati viene dirottato o distrutto.La pastorizzazione uccide anche virus e altri batteri e per il latte venduto oltre i confini statali è necessario un processo speciale, ha affermato l’agenzia. "In questa fase non ci sono preoccupazioni circa la sicurezza della fornitura commerciale di latte e questa situazione non rappresenta un pericolo per il consumatore finale", ha affermato l'USDA in una nota. Il veterinario ha sottolineato che il latte infetto era denso, formaggioso e non aveva una forma normale.





A proposito, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa situazione si è verificata solo una settimana dopo che lo stato del Minnesota ha annunciato che si era verificata un'epidemia di influenza aviaria tra le capre della fattoria. Anche se questa volta non sembra esserci una mutazione, gli esperti dicono che più a lungo il virus rimane inosservato nei mammiferi, più è probabile che acquisisca una mutazione che gli permetta di infettare più facilmente gli esseri umani. Sulla base dei risultati del Texas, i funzionari dell'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti) ritengono che le mucche abbiano contratto il virus da uccelli selvatici infetti, cosa che potrebbe essere avvenuta attraverso escrementi di uccelli o secrezioni orali.





Stacey Schultz-Cherry, virologa ed esperta di influenza presso il St. John's Children's Research Hospital. Jude, ha detto al New York Times che questi "casi sono problematici" perché si ritiene che le mucche non siano tra le specie particolarmente sensibili all'influenza aviaria. Il dottor Thomas Moore, un medico infettivologo dell'Università del Kansas, aveva precedentemente dichiarato a DailyMail.com che la capra infetta nel Minnesota ha segnato uno "sviluppo preoccupante" perché mostra che il virus si sta avvicinando all'infezione di altri mammiferi e persino degli esseri umani. Tuttavia la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, rassicura che non vi è alcun pericolo di contaminazione delle forniture di latte e che il rischio per l'uomo è basso.



L'influenza aviaria è stata rilevata per la prima volta nelle mucche e nel loro latte nelle fattorie del Texas e del Kansas. I test hanno rivelato che un numero imprecisato di mucche è risultato positivo al virus H5N1 di tipo A, il ceppo responsabile della più grande epidemia tra gli animali. È stato scoperto che il virus colpisce anche le mucche più anziane, come evidenziato nel New Mexico, mentre l’Iowa, un altro stato ricco di prodotti lattiero-caseari, sta monitorando attentamente la situazione. Gli allevatori hanno notato per la prima volta che le mucche si erano ammalate tre settimane fa con sintomi di letargia e perdita di appetito, poi hanno iniziato a dare molto meno latte. Poi il latte e i tamponi nasali sono risultati positivi al virus.