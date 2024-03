Hamas: Israele respinge nostra proposta di tregua

Secondo il leader Hamas Osama Hamdan "La risposta di Israele alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco "è stata in termini generali negativa". Lo ha detto uno dei capi dell'organizzazione in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui Haaretz.Continua nel frattempo per il terzo giorno consecutivo quella che l'esercito israeliano definisce "una operazione precisa" di antiterrorismo all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza e degli edifici vicini. Finora - ha reso noto il portavoce militare - "sono stati uccisi circa 90 terroristi, 300 sospetti sono stati interrogati nell'area dell'ospedale e altri 160 sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati".Proseguono i negoziati a Doha per una tregua nella Striscia di Gaza. Blinken vola in Medio Oriente e oggi sarà in Arabia Saudita, ma non andrà in Israele. Austin vedrà Gallant la prossima settimana al Pentagono, secondo i media Usa. Netanyahu parlerà ai senatori repubblicani americani. L'esercito israeliano stringe intanto su Rafah.