Furto da film a Roma: 8 persone arrestate, recuperati gioielli per 400.000 euro

ROMA - I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, 5 uomini e 3 donne, accusate di aver rubato gioielli per un valore di 800.000 euro da una gioielleria di via Bocca di Leone a Roma.Il furto è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023. I ladri hanno praticato un buco nel muro attiguo alla gioielleria e hanno aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica.I Carabinieri hanno avviato subito le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e analizzando i tabulati telefonici degli indagati.Grazie alle indagini, i Carabinieri hanno identificato i tre autori del furto, due dei quali sono stati arrestati e uno è finito ai domiciliari. Sono state arrestate anche una donna accusata di ricettazione e riciclaggio e altre quattro persone accusate di ricettazione.I Carabinieri hanno sequestrato gioielli e pietre preziose per un valore di circa 400.000 euro. Su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di monili e gioielli di elevatissimo valore, per un valore pari a 120.000 euro.Il caso è stato complesso e ha richiesto un'accurata attività di indagine da parte dei Carabinieri. L'operazione ha permesso di sgominare un gruppo di persone ben organizzate e dedite a furti di gioielli.Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha espresso il proprio plauso ai militari della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina per la brillante operazione che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili del furto e di recuperare parte della refurtiva.