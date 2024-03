Forte esplosione a Odessa vicino al corteo di Zelensky: 'Ci sono morti e feriti'

ODESSA - Una forte esplosione ha scosso oggi la città di Odessa, in Ucraina, vicino al corteo di auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in città per incontrare il premier greco Kyriakos Mitsotakis. La delegazione greca si trovava a circa 200 metri dal luogo dell'esplosione."Ci sono morti e feriti", ha dichiarato Zelensky, definendo l'accaduto un "atto vile" da parte della Russia. "Non abbiamo avuto il tempo di ripararci", ha detto Mitsotakis dopo il bombardamento, definendolo "un'esperienza impressionante".Intanto, l'oppositore russo Garry Kasparov, che risiede all'estero, è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei "terroristi ed estremisti". Lo riferisce la Tass.Un giornalista della regione di Mosca, Roman Ivanov, è stato condannato a sette anni di reclusione a causa di post sul conflitto in Ucraina, secondo quanto rende noto l'ong Ovd-Info.L'agenzia di intelligence del ministero della Difesa ucraino è responsabile di un attacco all'impianto minerario Mikhailovsky, nella regione russa di Kursk. Lo riporta Unian citando una fonte dell'intelligence militare di Kiev. Questa mattina, funzionari russi e la società dell'impianto minerario, Metalloinvest, hanno riferito che due droni hanno colpito un deposito di carburante della struttura, uno dei più grandi impianti di minerale di ferro della Russia.L'esplosione di Odessa e le altre notizie di oggi non fanno che confermare la drammaticità della situazione in Ucraina, dove la guerra continua a causare morte e distruzione. La comunità internazionale condanna l'ennesimo atto di violenza contro Zelensky e il suo governo, e auspica un rapido ritorno alla pace.