Crollo del ponte di Baltimora: si temono morti e feriti

BALTIMORA, MD - Un tragico incidente ha sconvolto la città di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, nella notte di martedì 26 marzo 2024. Una nave cargo, la "Ever Forward", ha urtato uno dei piloni del Francis Scott Key Bridge, causando il crollo di una porzione del ponte.Decine di persone che si trovavano sul ponte al momento dell'incidente sono finite in acqua. Le squadre di soccorso sono immediatamente intervenute sul posto con elicotteri, barche e unità di soccorso subacqueo. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e si temono morti e feriti.Il ponte, inaugurato nel 1977, si estende sopra il fiume Patapsco per una lunghezza di poco più di 2,5 chilometri ed è un'importante via di comunicazione per la città di Baltimora. Al momento dell'incidente, il traffico era intenso a causa dell'ora di punta.Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta per determinare le responsabilità. La nave cargo, battente bandiera cinese, è stata sequestrata.La città di Baltimora è sotto choc. Il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto l'aiuto del governo federale. Le autorità stanno lavorando per evacuare le persone dalle aree circostanti il ponte e per mettere in sicurezza la zona.Il crollo del ponte di Baltimora è una tragedia che ha colpito l'intera comunità. La città si stringe attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti.Immagini e video dell'incidente sono stati diffusi sui social media e mostrano la drammaticità del crollo. La notizia ha avuto una vasta eco a livello nazionale e internazionale.Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza continueranno per le prossime ore. La città di Baltimora si prepara ad affrontare una lunga e difficile ricostruzione.