Caserta, nascondeva in casa numerose armi e oltre 300 dosi di stupefacente: arrestato 54enne

L'arsenale, che comprende un fucile con canne mozzate e calcio modificato, pronto all'uso, tre fucili con canne singole e sovrapposte, tutti risultati oggetto di furto, una pistola scenica modificata e oltre a 150 munizioni di vario calibro, è stato rinvenuto in vari locali dell'abitazione e delle sue immediate pertinenze occultato in tubi in plastica e avvolto in buste in cellophane, in buono stato d'uso e conservazione.





L'uomo, un 54enne del luogo, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione valida circa il possesso delle armi. I Carabinieri hanno proceduto, nell'immediato, al suo arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato deferito in stato di libertà per i medesimi reati anche un familiare convivente.





Il 54enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere dove è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.

CASERTA - Numerose armi, munizioni e circa 300 dosi di hashish e marijuana, con tanto di bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, sono state rinvenute e sequestrate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, nel corso di una perquisizione eseguita presso l'abitazione di un agricoltore a San Marcellino, nel casertano.