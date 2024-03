Carabiniere libero dal servizio fa arrestare un ladro

PADOVA - Un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un 44enne italiano residente a Brugine per furto e resistenza a pubblico ufficiale.Il militare, in servizio presso la Compagnia di Piove di Sacco, si trovava nel parcheggio dell'Ospedale di Piove di Sacco quando ha notato un uomo che armeggiava con fare sospetto nel telone di un furgone. Il carabiniere ha quindi allertato la Centrale Operativa 112 che ha inviato una pattuglia sul posto.I carabinieri sono arrivati in tempo per fermare il ladro che aveva già asportato una valigetta dal furgone, contenente una pinzatrice del valore di 4.000 euro. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma per gli accertamenti di rito.La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al titolare della ditta, che non si era accorto del furto. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.L'intervento del carabiniere libero dal servizio ha permesso di sventare un furto e di assicurare il ladro alla giustizia. Un esempio di senso civico e di professionalità da parte del militare dell'Arma.