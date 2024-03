Calo delle nascite e lieve diminuzione della popolazione residente in Italia nel 2023: dati Istat

ROMA - Secondo gli indicatori demografici dell'anno 2023 pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), prosegue il calo delle nascite in Italia. I dati provvisori mostrano che i nati residenti nel Paese sono stati 379.000, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (rispetto al 6,7 per mille del 2022). La diminuzione delle nascite rispetto all'anno precedente è stata del 3,6%, equivalente a 14.000 unità. Rispetto al 2008, ultimo anno di aumento delle nascite in Italia, si registra un calo di 197.000 unità, corrispondente al 34,2%. Il numero medio di figli per donna scende da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi al minimo storico di 1,19 figli registrato nel 1995.Anche la popolazione residente in Italia mostra una lieve diminuzione. All'1 gennaio 2024, la popolazione è di 58 milioni e 990.000 unità (dati provvisori), in calo di 7.000 unità rispetto all'anno precedente (-0,1 per mille abitanti). Questo conferma il rallentamento del calo demografico già evidenziato nel 2022 (-33.000 unità), contraddistinto da un decremento medio annuo dello 0,1 per mille tra il 2014 e il 2021.La variazione della popolazione mostra una situazione eterogenea nel Paese. Nel Mezzogiorno si registra una variazione negativa del 4,1 per mille, mentre al Nord si osserva un aumento del 2,7 per mille. La situazione è stabile nel Centro, con una variazione dello 0,1 per mille.