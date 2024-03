Bari: 56 arresti per mafia e traffico di droga, operazione dei carabinieri

BARI - I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto di diverse unità specializzate, hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 56 persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale di tipo mafioso-camorristico. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, ha sgominato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose.. L'attività investigativa, avviata nel 2017 e protrattasi fino al 2020, ha permesso di documentare l'esistenza di un gruppo criminale ramificato nella città metropolitana e nella provincia barese. Il sodalizio si occupava principalmente del traffico di droga, avvalendosi di metodi mafiosi per imporre il proprio controllo sul territorio.Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga, tra cui circa 80 kg di hashish, 7 kg di cocaina e 2 kg di marijuana. Sono state inoltre arrestate numerose persone tra acquirenti e corrieri, e individuati diversi luoghi di stoccaggio del narcotraffico.. I 56 arresti odierni sono stati eseguiti contestualmente in diverse località delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Bari alle ore 10.30. Alla conferenza stampa interverranno il Procuratore della Repubblica di Bari, il Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari.. L'operazione odierna rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che operano in Puglia e dimostra l'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta contro la mafia e il traffico di droga.L'arresto di 56 persone accusate di gravi reati mafiosi è un segnale importante per la cittadinanza e rappresenta una risposta concreta alle richieste di sicurezza e legalità.