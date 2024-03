$aymoon feat Lord Bart, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Black Hole'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni "Black Hole", il nuovo singolo frutto della collaborazione tra il rapper $aymoon, ed il producer Lord Bart su etichetta Hopeland. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni "Black Hole", il nuovo singolo frutto della collaborazione tra il rapper $aymoon, ed il producer Lord Bart su etichetta Hopeland.





Per quel che riguarda il brano, è un mix tra il genio creativo e le taglienti liriche di $aymoon, e la produzione di Lord Bart, il cui stile distintivo e la cura per i dettagli si manifestano in ogni nota di "Black Hole".





La traccia è un’esplosione di energia sonora, con beats che rimbalzano tra gli altoparlanti e melodie che si insinuano nella mente dell’ascoltatore, creando un’esperienza intensa e coinvolgente. In essa si fondono sonorità e ritmi ricercati, creando un’esperienza musicale dal sapore nuovo.