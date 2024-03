Autonomia, Pedicini (MET): 'M5S, Pd e Verdi hanno spalancato le porte ai secessionisti'

"L’ipocrisia di Pd, Movimento 5 Stelle, Verdi e di tutti gli esponenti delle sinistre fasulle, si sta palesando in maniera sempre più vergognosa con la loro finta battaglia meridionalista. Mente noi, come Movimento Equità Territoriale, sostenuti da tantissimi cittadini liberi che hanno davvero a cuore le sorti del Mezzogiorno, denunciamo da anni lo scempio che si sta facendo del Sud e lo scippo sistematico dei fondi pubblici, dai banchi del Governo i protagonisti di questa fasulla opposizione hanno spalancato le porte all’autonomia differenziata". Lo ha dichiarato l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, candidato alle Europee 2024 con la lista "Pace Terra e Dignità" di Michele Santoro. "L’ipocrisia di Pd, Movimento 5 Stelle, Verdi e di tutti gli esponenti delle sinistre fasulle, si sta palesando in maniera sempre più vergognosa con la loro finta battaglia meridionalista. Mente noi, come Movimento Equità Territoriale, sostenuti da tantissimi cittadini liberi che hanno davvero a cuore le sorti del Mezzogiorno, denunciamo da anni lo scempio che si sta facendo del Sud e lo scippo sistematico dei fondi pubblici, dai banchi del Governo i protagonisti di questa fasulla opposizione hanno spalancato le porte all’autonomia differenziata". Lo ha dichiarato l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, candidato alle Europee 2024 con la lista "Pace Terra e Dignità" di Michele Santoro.





"Il Sud ha finalmente aperto gli occhi. Per questo Napoli ha contestato il deputato democrat Marco Sarracino, napoletano che non mosse un dito con i suoi colleghi conterranei, quando il loro premier Gentiloni siglò le prime intese secessioniste con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Per questo i comitati No Autonomia hanno urlato il loro dissenso al leader M5S Conte, che da presidente del Consiglio non ha fatto nulla per mettere la parola fine allo scellerato progetto di distruzione Mezzogiorno d’Italia. Per questo si nasconde ed evita la piazza il sindaco di Napoli, espressione di questa sinistra taroccata e di un campo largo che in Basilicata è diventato un ‘campo santo’. Hanno tradito il Sud, dopo essere saliti al potere con i voti di quel Sud che oggi ha finalmente capito quanta ipocrisia si cela dietro le facce e gli slogan di questi personaggi grotteschi".