Arrestato a Roma un 45enne per tre rapine a mano armata

ROMA - I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un 45enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di essere l'autore di tre rapine a mano armata commesse ai danni di esercizi commerciali della capitale.Le indagini sono scattate a seguito delle denunce presentate dai titolari di un supermercato in via Donato Menichella, di un negozio di scarpe in via Tiburtina e di un supermercato in via Ottaviano da Palombara a Guidonia Montecelio. In tutti e tre i casi, un uomo, travisato e armato di pistola, si era fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, per un bottino complessivo di circa 1.600 euro.I Carabinieri hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali e delle vie adiacenti, riuscendo a identificare l'autore delle rapine. L'uomo, infatti, indossava gli stessi abiti e utilizzava la stessa arma in tutti e tre i colpi.Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto e ottenuto dal GIP l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato parte della refurtiva (circa 950 euro) e una pistola giocattolo, replica di una Beretta calibro 9x21. L'arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli.Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.