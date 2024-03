Arrestato con 8 pistole nuove nel trolley rosa: 37enne fermato a Napoli

NAPOLI - Un uomo di 37 anni di Pomigliano d'Arco è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Napoli Centrale con l'accusa di porto illegale di armi. L'uomo è stato fermato mentre scendeva da un treno proveniente da Mestre.I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna tenevano d'occhio l'uomo da un po' di tempo. I loro sospetti si sono concretizzati quando lo hanno visto scendere dal treno con un trolley rosa shocking.All'interno della valigia, oltre a deodorante, spazzolino e dentifricio, i carabinieri hanno trovato 8 pistole automatiche nuovissime, prive di matricola.L'uomo è stato immediatamente arrestato e le pistole sequestrate. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza delle armi e il loro destinatario.L'arresto del 37enne desta preoccupazione per la facilità con cui armi da fuoco possono essere trasportate da una città all'altra. Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce sulla vicenda e per individuare eventuali complici dell'uomo.Non è la prima volta che a Napoli vengono sequestrate armi da fuoco in valigia. Nel 2023, un uomo fu arrestato all'aeroporto di Capodichino con 4 pistole nascoste nel bagaglio a mano.Le autorità chiedono la massima collaborazione ai cittadini per contrastare il traffico illegale di armi. Se si notano persone sospette o con atteggiamenti inusuali, è importante segnalarlo alle forze dell'ordine.