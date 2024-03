Amsi: fuga di medici e infermieri dall'Italia verso Paesi esteri

Richieste in Aumento



Le richieste di trasferimento all'estero pervenute all'Amsi sono state principalmente dal Veneto, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino e, soprattutto nelle ultime settimane, dal Lazio, dove ha sede l'associazione. I professionisti sanitari che intendono emigrare hanno richiesto ai rispettivi albi professionali il certificato di buona condotta, segno che molti di loro sono prossimi alla decisione di lasciare l'Italia.



Appello e Impegno



Il Prof. Aodi ha ribadito l'impegno dell'Amsi nel sostenere coloro che desiderano lavorare all'estero, ma ha anche evidenziato la necessità di fermare un esodo incontrollato di medici e infermieri italiani. L'obiettivo è quello di creare condizioni favorevoli affinché i professionisti della sanità possano trovare opportunità di crescita e realizzazione nel proprio paese.



Progetto di Divulgazione



Intanto, l'Amsi prosegue nel suo progetto di divulgazione della buona sanità nel mondo. Dal 29 al 31 marzo 2024 si terrà a Dubai un incontro di medici nell'ambito del WIARSD Leaders Club, focalizzato sul fenomeno della migrazione dei professionisti sanitari verso i Paesi del Golfo. Durante l'evento, medici specialisti condivideranno le proprie esperienze e discuteranno delle sfide e delle opportunità legate alla sanità globale.



