Volo Ryanair Roma Ciampino - Bruxelles: atterraggio di emergenza con la ruota del carrello anteriore malfunzionante

BRUXELLES - Un Boeing 737-800 di Ryanair, registrato EI-DYC, in arrivo da Roma Ciampino con il volo FR9719 e diretto all'aeroporto di Charleroi Bruxelles ha effettuato un atterraggio di emergenza con la ruota del carrello anteriore malfunzionante alle 22:30 del 24 febbraio. Diversi voli hanno subito ritardi all'aeroporto. L'aereo è rimasto immobilizzato sull'asfalto dopo che la ruota anteriore ha funzionato male durante l'atterraggio."Questo incidente ha comportato la cancellazione di un volo e il dirottamento di altri sette verso gli aeroporti di Liegi e Bruxelles ", ha spiegato Hervé Fransens, segretario generale dell'aeroporto di Charleroi. "Le riparazioni tecniche sono state completate intorno alle 02:00, ma per ridurre al minimo i disagi ai residenti nelle vicinanze, abbiamo deciso di attendere fino alle 06:30 prima di riportare i voli dirottati a Charleroi."I passeggeri del volo cancellato, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati assistiti, mentre quelli dei voli dirottati sono stati trasportati di nuovo a Charleroi tramite bus navetta. Il signor Fransens ha sottolineato la rarità di tali eventi: “ Nei miei 13 e più anni all'aeroporto di Charleroi, non ho mai riscontrato un problema simile prima. Si è trattato davvero di un evento isolato, poiché l’aereo stesso è atterrato senza incidenti ”.