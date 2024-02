Usa, scambia il forno per una culla: madre chiude figlio neonato in forno acceso

STATI UNITI - Una donna del Missouri, è accusata di aver ucciso il figlioletto di un mese rinchiudendolo in un forno acceso. La madre avrebbe dichiarato alle autorità più tardi di aver scambiato la pentola per una culla. La donna che “stava mettendo il bambino a letto per un sonnellino e lo ha accidentalmente messo nel forno invece che nella culla” La polizia ha trovato il corpo del neonato gravemente ustionato e incapace di respirare nell’abitazione della madre Mariah Thomas. Alla vista del corpicino ustionato gli stessi agenti hanno definito di essersi trovati dinanzi una scena “raccapricciante”.“I nostri cuori sono spezzati per la perdita di questa preziosa vita”, ha dichiarato il procuratore della contea di Jackson, Jean Peters Baker. “Confidiamo che il sistema giudiziario penale risponda in modo appropriato a queste terribili vicende”, ha aggiunto. La madre, accusata di omicidio e maltrattamento di minore, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rischia ora la pena di morte se il crimine verrà considerato di natura dolosa e premeditata.