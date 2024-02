Toscana: il Sancaba Pinot Nero Toscana 2021, premio speciale della Guida Oro I Vini di Veronelli 2024

La Guida Veronelli 2024, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l'edizione 2024. La Guida conta quest'anno 16mila vini recensiti, per un totale di 1.944 produttori descritti. La Guida Veronelli 2024, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l'edizione 2024. La Guida conta quest'anno 16mila vini recensiti, per un totale di 1.944 produttori descritti.





Il premio più significativo e altamente simbolico della storica pubblicazione veronelliana è il Sole. È un premio dedicato a soli 10 vignaioli italiani che abbiano saputo, nel giudizio unanime dei curatori, trasformare un vino in un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa.

Ad aggiudicarsi uno dei 10 ambiti Sole 2024 è la cantina Sancaba di Sarteano.

"Il Sole di Veronelli premia l'artigianalità, la qualità tecnica ed estetica e la contadinità. Che questi valori siano alla base del mio progetto è più che scontato. Ma non è solo questo che mi accomuna a Veronelli, c'è anche una sana visione anarchica: con il Pinot nero ho voluto disobbedire alla diffusa nozione che vede questo vitigno inadatto alle latitudini toscane. A questo si accompagna un personale e coscienzioso lavoro in vigna, poiché come diceva Veronelli 'il peggior vino contadino è migliore del miglior vino d'industria': il vino buono deve essere un prodotto artigianale frutto del lavoro di una persona che crede e vive la quotidianità in vigna" ha commentato Carlo Franchetti, fautore del progetto, fattosi vignaiolo a Sancaba.

Questa la motivazione del premio assegnato a Gini dalla Guida Veronelli: "Andrea Franchetti ha troppo presto ha lasciato questa Terra. È stato artefice di progetti enoici dal valore assoluto, prima con Tenuta di Trinoro, in Toscana, e poi con Passopisciaro sull'Etna. Si è cimentato in una terza dimensione, ancora in Toscana, con il cugino Carlo Franchetti: nel 2014 i due riuniscono testa e cuore a Sancaba, dove Carlo aveva iniziato due anni prima a dedicarsi totalmente a una magica vigna di pinot nero. L'avventura diventa progetto comune e persegue la filosofia Franchetti: il vino deve esprimere le caratteristiche dell'annata, le specificità̀ del suolo e del territorio e il pieno potenziale della cultivar prescelta. – scrivono i curatori della Guida – In questo modo, può̀ nascere quel miracolo liquido che rifletterà̀ paesaggio, opera dell'uomo e potenzialità̀ delle uve in un'opera d'arte che muta di annata in annata".

La Cantina Sancaba si trova a Sarteano, un piccolo comune in provincia di Siena. Il vino a cui è stato assegnato il Sole 2024 è il Sancaba Pinot Nero Toscana 2021, un vino 100% Pinot Nero. L'annata particolarmente arida ha richiesto un importante diradamento dei grappoli, per aiutare le piante a portare avanti la maturazione dei frutti senza incorrere in indesiderati appassimenti.

Il Sancaba Pinot Nero Toscana 2021 assieme agli altri vini premiati, è presente all'interno de La Guida Oro I Vini di Veronelli 2024, già disponibile in tutte le librerie e sul sito seminarioveronelli.com. Acquistando il volume si riceverà in omaggio l'accesso completo all'app I Vini di Veronelli 2024, acquistabile anche separatamente su App Store e Google Play.