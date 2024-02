Terrore sull'aereo, un uomo tenta di aprire il portellone: il video dell’arresto

L'aereo, decollato dalla città sud-occidentale di Albuquerque, aveva quasi raggiunto un'altitudine di 8.000 metri prima di tornare indietro, secondo i dati di tracciamento del volo. "Il volo American Airlines 1219 è tornato sano e salvo all'aeroporto internazionale Sunport di Albuquerque, Nuovo Messico, intorno alle 14:40 ora locale (22:40 BST) di martedì 20 febbraio, dopo che l'equipaggio ha segnalato un disturbo proveniente da un passeggero", ha riferito l'americano. Lo ha dichiarato l'Agenzia per la regolamentazione dell'aviazione civile (FAA) sul suo sito web. "La FAA sta indagando", ha aggiunto, senza fornire ulteriori informazioni sull'incidente. Interrogato dalla ABC, Blaze Ward, uno dei passeggeri, ha affermato che l'uomo “aveva già abbassato la sicura e aveva entrambe le mani sulla leva”. "Era un ragazzo grosso e aveva già tirato bene e non so se riesci a sentirlo, ma c'era una differenza di pressione, come un sibilo", ha riferito.





Sebbene negli Stati Uniti non si registrasse un incidente aereo mortale da più di dieci anni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la vigilanza nel settore è aumentata da quando si è verificato un incidente il mese scorso, quando la porta di un Boeing 737 MAX 9 dell'Alaska Airlines si è rotta durante il volo. Anche il numero di passeggeri indisciplinati è salito alle stelle negli ultimi anni, raggiungendo il record di quasi 6.000 incidenti nel 2021, secondo i dati della FAA. Queste cifre sono scese a circa 2.000 incidenti nel 2022 e nel 2023. L'uomo è stato quindi trattenuto dalla polizia in attesa dell'udienza. In caso di condanna potrebbe rischiare anche l'ergastolo.





Un uomo ha tentato di aprire le porte di emergenza di un aereo dell'American Airlines, partito da Albuquerque, Nuovo Messico, e diretto a Chicago, Stati Uniti. Poi, l’aereo dell'American Airlines, dopo circa 30 minuti dal decollo, è dovuto rientrare all'aeroporto di partenza. L’uomo, è stato arrestato all'arrivo dell'aereo, accusato di interferenza con i membri dell'equipaggio. Nelle immagini girate da uno dei passeggeri, l’uomo afferma di voler scendere dall'aereo. Un video ampiamente condiviso sui social network e sui media da martedì mostra altri passeggeri che impediscono all'uomo di aprire la maniglia di una delle porte di uscita.