Striscia la notizia: il medico complottista che 'svaccina' i pazienti

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione si occupa di un prestigioso medico oculista che sostiene tesi complottiste e negazioniste e che offre ai suoi pazienti una stravagante pratica di “svaccinazione”.«Solo grazie alla mia terapia ci si può salvare, alla cifra più che onesta di 250 euro», racconta il medico a un gancio di Striscia. E continua: «Le vaccinazioni contengono un microchip che, attivandosi con il 5G, serve a far diminuire la popolazione entro il 2030. La devo svaccinare». Poi, ai microfoni di Ghione, rincara la dose: «Hanno infettato tutte le acque, non dovete bere più nulla. Nemmeno la birra, perché Bill Gates sta comprando le aziende che la producono per avvelenarla». Infine, il medico illustra la sua bizzarra teoria sull’elisir di lunga vita di cui si “nutrirebbero” i potenti del pianeta: «Torturano i neonati per succhiare loro il sangue, in cui è presente un ormone che mantiene giovani. Come pensate che sia campata così a lungo la regina d’Inghilterra? Voi siete morti che camminano».Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).