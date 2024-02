Strage di Altavilla Milicia, Pomeriggio Cinque: in esclusiva i nuovi audio inediti della coppia diabolica

COLOGNO MONZESE - «A noi quello che interessa è strappare più anime possibili a Satana perché siete nelle mani di Satana». Questo un passaggio di nuovi messaggi vocali inediti della coppia complice della strage di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, trasmessi oggi in esclusiva a Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.Tra le piste degli inquirenti c’è l’ipotesi che l’unica occupazione e preoccupazione di questi due presunti carnefici era la ricerca ossessiva di seguaci. In questi audio si sentono le parole con cui Sabrina e Massimo volevano convincere una persona a unirsi a loro.Sabrina: …Due cose il Signore Gesù mi ha messo davanti: 1, datti una mossa e lascia ogni cosa e segui a Lui, tutte le cose che Gesù ci mette nel cuore a Me a Massimo non sono le devi leggere e ascoltare ma le devi mettere in pratica e soprattutto le devi mettere dentro il tuo cuore. Questa è la prima cosa importantissima che devi fare. Non ci sono scuse, né ma né come né se né perché. …Aspetta, aspetta che tuo fratello ti deve leggere una cosa.Massimo: Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare perché il Signore Gesù, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen. Il Signore è al primo posto. Amen. Il Signore attraverso di noi vuole aiutare lui, attraverso di te il Signore farà grandi cose prima nella tua vita e nella vita delle persone che ti circondano. Fratè, hai perso già troppo tempo, non piangerti più addosso.Sabrina: Fidati dei fratelli che Gesù ti mette davanti, sono tanti, ma non ti fidare di quelli che non hanno Gesù perché il mondo è avariato, il mondo è perso ma soprattutto il mondo è nelle mani di Satana. A noi quello che interessa è strappare più anime possibili a Satana perché siete nelle mani di Satana.Poi Sabrina continua: «Datti una mossa perché altrimenti qua, noi facciamo dieci passi indietro e tu poi dovrai dire mea culpa perché ad ogni azione poi corrisponde una reazione quindi se Gesù poi volterà le spalle non sarà né per colpa nostra e neanche per colpa tua. Un’ultima cosa, ho voluto mandartelo in privato, ma non istigare l’ira di Dio perché se vuole farti fare una brutta figura te la fa fare pure in pubblico quindi, ti sta dicendo Gesù, occhio a quello che fai, abbassa il tuo io e innalza Dio con tutto il cuore e non con le Madonnine e i santi, santini e santuzzi, perché così facendo sei ancora legato al mondo, ok? E non vogliamo persone che pensano di prendere in giro Lui e in giro noi, meglio solo con Dio che non queste persone così, ok?»Sul caso anche la testimonianza di una persona che, scegliendo di restare anonima, racconta di essere stata una loro vittima. «Io quando ci penso e rifletto su certe cose dico, mah, mi stavano facendo pure a me, poi, grazie a Dio, veramente il Signore mi ha aperto gli occhi - dice il testimone - Io mi ero fissato anche perché mi dicevano di bruciare le cose, mi stavano facendo esaurire. Chiedevo pure come posso bruciare le cose? Ci sono contenitori dove si possono bruciare le cose? Ma ti rendi conto? Io resto sempre scioccato. Ma con chi avevo a che fare?».Link al video nuovi audio: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/altavilla-cosi-la-coppia-diabolica-attirava-nuovi-seguaci_F312802901120C02 Link al video testimonianza: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/strage-di-altavilla-parla-un-testimone-vittima-della-coppia_F312802901120C05