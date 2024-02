‘Solo per oggi’, esce oggi il nuovo singolo di Olimpia Simone. La nota jazz singer e Mario Rosini in un viaggio emozionale tra jazz e musica pop

BARI - Esce oggi per la Soul Treasure Jazz “Solo per Gioco”, il nuovo singolo di Olimpia Simone. Dal 2 febbraio, su tutti i digital store e le piattaforme streaming."Solo per Gioco" è un viaggio emozionale che conferma il sodalizio artistico tra due grandi artisti della scena musicale pugliese come Olimpia Simone e Mario Rosini. Il brano, scritto a quattro mani e cantato a due voci, rappresenta un'esperienza emotiva che esplora il tema della passione e delle intense emozioni in un mondo complesso e pieno di sfide. Il singolo libera le emozioni in un "gioco" che diventa la chiave per rimanere vivi.«Per me - sottolinea Olimpia Simone - “Solo per Gioco” simboleggia il desiderio di liberazione da ciò che trattiene i desideri e pone una riflessione sull’opportunità di seguire l’istinto o la ragione in un mondo pieno di difficoltà e limitazioni». Il nuovo approdo della nota jazz singer segna uno dei momenti più splendenti di questa talentuosa protagonista della scena musicale pugliese. Nativa di Altamura, Olimpia inizia la sua carriera giovanissima, partecipando al programma televisivo "Bravissima 94" su Italia Uno. Si forma come cantante, studiando con vari vocal coach, tra cui Mariella Carbonara e Franco Fussi. Frequenta poi il conservatorio di musica "E. R. Duni" di Matera e l'accademia della canzone di Sanremo, dove conosce il paroliere Giorgio Calabrese e il compositore Gianfranco Reverberi, con i quali collabora per diversi progetti musicali e teatrali. Partecipa a vari concorsi canori, tra cui il festival di Castrocaro Terme nel 1998 e l'Hit Festival di Saint Vincent nel 2001, che vince. Realizza un disco dedicato alla musica italiana d'autore, rivisitandone sonorità e accordi, dal titolo “Io per cantarti”, e il suo ultimo disco di brani inediti “Ingannevole”, ispirati ad artisti internazionali come gli Earth Wind & Fire, Caetano Veloso, Norah Jones e i Gotan Project. In questo ultimo lavoro collabora con musicisti di elevata caratura quali Mimmo Campanale, Paolo Romano, Maurizio Lampugnani, Umberto Calentini, avvalendosi nei suoi lavori della straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso e Giuseppe Milici.Nel nuovo singolo appena uscito la voce potente e coinvolgente di Olimpia Simone, che con la sua interpretazione emotiva trasmette la profondità dei sentimenti esplorati nel pezzo, è protagonista assieme a quella di Mario Rosini (voce, piano elettrico, cori). Il pianista e cantante di Gioia del Colle con la sua voce calda e il suo talento al piano elettrico, contribuisce a creare un suono ricco e coinvolgente. I suoi cori aggiungono ulteriore armonia al brano, avvicinandolo al fraseggio raffinato degli Incognito e degli Earth Wind & Fire. Elegante con profumo di jazz e perfettamente bilanciato, il duetto non fa altro che aggiungere ulteriore seduzione ad un suono dalla qualità perfetta e allo stile dalla personalità spiccata dei singoli autori e interpreti.Solo per gioco conclama una collaborazione già sperimentata dalla Simone con uno degli artisti più apprezzati come Rosini che porta in alto il nome della Puglia da più di 30 anni. Musicista poliedrico, Rosini è noto al grande pubblico per essersi classificato al secondo posto al festival di Sanremo del 2004 con il brano “Sei la vita mia”. Nella stessa kermesse sanremese è terzo nella classifica del Premio della Critica Mia Martini. Parallelamente ai suoi successi cantautorali non ha mai dimenticato la sua verve jazz e, ad oggi, è uno dei musicisti più richiesti nel panorama nazionale. Docente di Canto jazz al Conservatorio ‘Duni’ di Matera, Rosini è tra i migliori interpreti italiani di Stevie Wonder, vanta collaborazioni con tanti artisti da Eduardo de Crescenzo a Eros Ramazzotti, da Rosario Jermano a Simona Bencini, e la partecipazione ai tour di Anna Oxa, James Senese, Mia Martini, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Tosca e Rossana Casale, oltre ad essere stato supporter di Michael Bublè, Al Jarreau, Dionne Warwick, Ensemble Band con Toots Thielemans e il compianto Pino Daniele."Solo per Gioco" di Olimpia Simone e Mario Rosini promette di catturare il cuore degli appassionati di jazz e pop. A dare vigore al brano l’importante sezione fiati con Francesco Tritto al trombone e Pasquale Gravela alla tromba e Gianni Binetti al sax che arricchiscono la composizione con suoni vibranti e accattivanti. Completano la formazione musicisti di notevole caratura come Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria, che contribuiscono alla creazione di un suono eclettico e coinvolgente. Registrato e mixato da Massimo Stano al MAST Studio di Bari, il brano si avvale della direzione artistica della stessa Simone e di Gianpiero Marasciulo che ha plasmato il sound unico di "Solo per Gioco", singolo prodotto da Ciappy DJ per l’etichetta Soul Treasure Jazz™. Il produttore esecutivo Michele Bottecchia ha svolto un ruolo chiave nell'evoluzione del progetto, contribuendo a creare un'opera musicale di prim'ordine. "Solo per Gioco" è il quarto singolo che anticipa l’ultimo disco da solista di Olimpia Simone “Ingannevole”, concepito come un ‘concept album’, alla cui title track ha lavorato il grande Fabrizio Bosso. Il celebre trombettista ha apportato il suo talento e la sua maestria all’intero progetto, collaborando anche per il brano “Mi chiamo unica”, primo estratto dello stesso album."Solo per Gioco" è disponibile dal 2 febbraio 2024 su tutti i principali portali di streaming e download digitale, inclusi Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube. Per coloro che apprezzano la qualità tangibile della musica, sarà possibile acquistare il singolo in formato CD e vinile sul sito ufficiale https://soultreasurestore.com/.Nel brano, Olimpia Simone e Mario Rosini creano un’alchimia di voci e di intenti che attraversa generi musicali differenti, dal jazz al pop, offrendo un'esperienza emotiva indimenticabile, un viaggio sonoro unico dalle vibranti melodie che "Solo per Gioco" promette all’ascoltatore. Un lavoro intenso, pieno di emozioni e suggestioni musicali, un percorso sonoro che lascia incantati. Nulla è lasciato al caso e, come sempre, Olimpia Simone dimostra una cura sartoriale, meticolosa dei suoi lavori, dalle registrazioni alla scelta dei collaboratori. Questa volta, rispetto ai progetti precedenti, emerge più l’esperienza personale oltre ad una grande attenzione per il materiale compositivo. Un approccio allo stesso tempo intimista e arioso, cifra stilistica della Simone che la rende “unica”.