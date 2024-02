Skeepers acquisisce TokyWoky, azienda specializzata nella gestione di community di consumatori

Skeepers, il fornitore leader in Europa di soluzioni SaaS per gli User Generated Content (UGC), annuncia l'acquisizione di TokyWoky, azienda specializzata in Customer Community Management. L'acquisizione risponde a un’importante sfida nell’evoluzione del mercato, consentendo ai brand di gestire in modo centralizzato, raccogliere e aumentare i contenuti UGC creati dalla community di clienti fidelizzati. Skeepers, il fornitore leader in Europa di soluzioni SaaS per gli User Generated Content (UGC), annuncia l'acquisizione di TokyWoky, azienda specializzata in Customer Community Management. L'acquisizione risponde a un’importante sfida nell’evoluzione del mercato, consentendo ai brand di gestire in modo centralizzato, raccogliere e aumentare i contenuti UGC creati dalla community di clienti fidelizzati.





Trasformare i clienti in ambassador è il sogno di ogni azienda. Tuttavia, fino ad ora, i brand non disponevano degli strumenti per identificare, coinvolgere e utilizzare gli UGC delle proprie community di consumatori in modo efficace. I “key customers” sono “dispersi” nei sistemi di CRM, negozi al dettaglio, siti web e piattaforme social: questa frammentazione rende difficile l’identificazione e la creazione di esperienze personalizzate in grado di massimizzare il loro contributo.





TokyWoky è specializzata nella creazione di white-label customer communities personalizzabili per i brand. Le customer communities sono spazi digitali che permettono ai brand di riunire e interagire con i loro migliori clienti attraverso gruppi di discussione, concorsi, sondaggi, eventi, test di prodotto e gamification. Attraverso la creazione customer communities proprie, i brand mirano a migliorare il contatto con i clienti, promuovere la loro fidelizzazione e incoraggiare la creazione di contenuti (UGC).





"In Skeepers, abbiamo osservato l’importanza delle customer communities in prima persona" ha detto Marc Bonnamour, CEO di Skeepers "Confrontandoci con i nostri clienti, in genere vediamo che il 20% degli acquirenti contribuisce a oltre il 40% del fatturato, mentre meno del 5% produce più dell'80% degli UGC. Questo li rende incredibilmente preziosi per brand e retailer. Sostenere questi 'key customers' di alto valore è fondamentale per la crescita organica, motivo per cui è così importante la costruzione di customer communities. L’acquisizione di TokyWoky rende semplici e centralizzate le customer communities focalizzate sugli UGC e aggiunge alla nostra già apprezzata suite di soluzioni UGC una nuova offerta di community management ricca di funzionalità. Crediamo che lo sviluppo delle communities di proprietà dei brand sia uno strumento cruciale per aumentare sia la qualità che la quantità degli UGC che vengono prodotti".





TokyWoky consente ai brand di sfruttare appieno il potenziale delle proprie customer communities, sia per aumentare i ricavi, sia per aumentare la produzione degli stessi UGC. Ad esempio, creare e coinvolgere una customer community di proprietà, aumenta la fidelizzazione e la spesa dei "key customers". Premiando gli acquirenti per gli UGC di valore prodotti, come ad esempio regalando punti riscattabili e accessi privilegiati, le aziende che utilizzano TokyWoky registrano un aumento di fatturato dal 10% al 50% grazie all’attività dei membri della community.





"Per noi, l'integrazione di TokyWoky Community Management nella suite di soluzioni UGC di Skeepers rappresenta una scelta naturale e perfetta per progredire innovando" dichiara Quentin Lebeau, CEO e co-fondatore di TokyWoky "Ora i brand e i reseller potranno gestire in modo centralizzato sia la customer community, sia i contenuti UGC all'interno di un’unica soluzione, con tutti gli strumenti necessari per gestire i propri 'key customers' e aumentare esponenzialmente il valore che producono, sia in termini di contenuti, sia in termini di fatturato. Siamo felici di far parte della famiglia Skeepers".





TokyWoky è apprezzato da importanti brand globali, come Sephora, Carrefour, Leroy Merlin, L'Oréal, Lancôme e GRDF. Skeepers sarà attivamente impegnata a livello globale in attività di cross-selling tra le due basi di clienti.





Alcuni esempi di integrazione della soluzione di Customer Community Management TokyWoky includono:

- Reviews: Coinvolgere e premiare i clienti che scrivono recensioni dopo il loro acquisto tramite la piattaforma della community permette di accrescere di 5 volte il volume totale di recensioni generate online;

- Gifted Reviews: Chiedere ai membri della community di testare e recensire i nuovi prodotti consente ai brand di generare centinaia di recensioni di alta qualità per ogni lancio di prodotto sul sito e sui social;

- Co-creation & Insights: Chiedere ai membri della community di rispondere a sondaggi rapidi offre al brand un quadro di analisi in tempo reale, sempre aggiornato, per co-creare prodotti e servizi;

- Pics & Videos: Coinvolgere i membri della community per condividere foto e progetti personali permette di aumentare di 3 volte il volume totale di UGC generati;

- Influence e advocacy: Identificare e attivare i nano/micro-influencer all'interno della propria customer community consente a un brand di triplicare la sua portata organica totale su Instagram.

- Live Shopping: L'integrazione dell'esperienza di Live Shopping all’interno della soluzione di community management, quadruplica l’interesse verso il brand.





TokyWoky da ora sarà conosciuto come "TokyWoky By Skeepers". L'acquisizione, completata nel gennaio 2024, porta Skeepers a essere riconosciuta come la soluzione one-stop-shop più avanzata sul mercato per creare, raccogliere, gestire, attivare e ottimizzare gli UGC. Quest'ultima acquisizione testimonia anche l'impegno costante di Skeepers nel rivoluzionare il modo in cui i brand creano legami con i propri consumatori riunendo creator, contenuti e communities in modo da guidare e arricchire il commercio moderno.





Nei prossimi mesi la soluzione di community management di TokyWoky sarà perfettamente integrata nella suite di soluzioni UGC di Skeepers e nella sua innovativa roadmap di R&S.





Questa operazione, supportata da PSG Equity (PSG), una delle principali società di growth equity, rafforza la posizione di Skeepers come leader europeo negli UGC.