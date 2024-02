Purtroppo, mentre scendeva dall'auto, è stato colpito da un'altra vettura che sopraggiungeva in quel momento. Il conducente dell'auto coinvolta nel secondo incidente si è tempestivamente fermato e ha prontamente chiamato il servizio di emergenza 118, che ha trasportato il giovane in ospedale. La tragica vicenda ha lasciato la comunità locale colpita e addolorata per la perdita di un così giovane individuo.

FOGGIA - Ieri, nel Policlinico di Foggia, si è spento Emanuel Tommaso Monopoli, un giovane di 19 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale tra Foggia e Cerignola. Il giovane era stato ricoverato la sera precedente dopo essere stato travolto da un'auto. Sembrava aver perso il controllo del veicolo, che alla fine si era fermato sul bordo della carreggiata.