Ritirata delle forze armate ucraine da Avdiivka: una mossa strategica per preservare vite umane

Drop of light/Shutterstock

Il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyy, ha annunciato il ritiro delle truppe da Avdiivka, nell'est dell'Ucraina, a causa della situazione operativa sfavorevole e del rischio di accerchiamento da parte delle forze russe. Syrsky ha chiarito che la decisione è stata presa per preservare la vita e la salute del personale militare, optando per una difesa su linee più vantaggiose. La città di Avdiivka, situata vicino a Donetsk, è stata teatro di scontri intensi nelle ultime settimane, con l'esercito ucraino in difficoltà contro l'avanzata russa. L'asse Kiev-Parigi-Berlino si solidifica con la promessa di ulteriori aiuti militari, fornendo un sostegno vitale alle truppe ucraine.