Nuovi attacchi aerei su Rafah: al via colloqui a Il Cairo per una tregua

IL CAIRO - Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei contro Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, mentre iniziano complicati colloqui a Il Cairo per cercare di stabilire una tregua sul territorio palestinese. I bombardamenti arrivano in un momento di grande tensione, con le Nazioni Unite che segnalano la minaccia di carestia per 2,2 milioni di persone a Gaza e le organizzazioni umanitarie denunciano attacchi contro le loro installazioni.Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, ha dichiarato che ci sono "segni preliminari" di un possibile avanzamento per un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi, sottolineando la determinazione di riportarli a casa. Nel frattempo, un rapporto dettagliato sulle violenze sessuali compiute dai miliziani di Hamas il 7 ottobre su diverse vittime in Israele è stato pubblicato dall'Associazione israeliana di assistenza alle vittime di attacchi sessuali.