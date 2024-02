Joe Barbieri, dal 23 febbraio il nuovo Ep

Dal 23 febbraio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming “Don Salvato’ – Reginella – ‘Na Bruna – Santa Lucia Luntana”, il nuovo ep di Joe Barbieri che celebra la canzone napoletana con la partecipazione di Nico Di Battista e Oscar Montalbano.

Dopo avere celebrato lo scorso anno i propri trent’anni di carriera attraverso una lunga e fortunata tournée, Joe Barbieri si prepara ad affrontare uno dei progetti più significativi ed emozionanti del suo percorso, ovvero il proprio personale omaggio alla Grande Canzone Napoletana attraverso un album ed una serie di concerti (accompagnato dalla chitarra manouche di Oscar Montalbano e dalla DBguitar di Nico Di Battista) che porteranno per titolo “Vulío” .

Barbieri ci ha regalato lo scorso dicembre una splendida canzone inedita dal titolo “Vulesse ‘O Cielo” cui ha fatto seguito a gennaio una anteprima di quattro brani (ovvero “Accarezzame”, “Lazzarella”, “Dicitencello Vuje” e “Cammina Cammina, dell’indimenticato Pino Daniele) che hanno tenuto a battesimo la sua nuova avventura; i rimanenti brani di “Vulío” verranno svelati in digitale a gruppi di 4 ogni mese a partire dai prossimi che vedranno la luce questo 23 febbraio e che saranno “Don Salvato’”, “Reginella”, “’Na Bruna” e “Santa Lucia Luntana”.

Tutte le canzoni saranno infine raccolte in un cd in uscita il 19 aprile. Giusto in tempo per dare il via al tour che porterà Joe Barbieri in molti teatri e festival italiani:

7 aprile – Mola di Bari (Ba) – Teatro Van Westerhout (ospite: Mario Rosini)

13 aprile – Nocera Inferiore (Sa) – Teatro Comunale Diana

19 aprile – Fusignano (Ra) – Auditorium Corelli

8 maggio – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

9 maggio – Asti – Diavolo Rosso

10 maggio – Camogli (Ge) – Teatro Sociale

17 maggio – Napoli – Teatro Acacia (ospiti: Maurizio De Giovanni, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello e Raiz)

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul sito www.joebarbieri.com