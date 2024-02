Incidente stradale a Baragiano: bus scolastico coinvolto, ferito grave l'automobilista

ph Gianluigi Laguardia

POTENZA - Un grave incidente stradale è avvenuto a Baragiano, in provincia di Potenza, che ha visto coinvolti un autobus che trasportava circa 40 studenti e un'automobile. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.Dopo lo scontro con l'automobile, il bus è finito fuori strada, finendo in una cunetta all'ingresso del paese. Fortunatamente, tutte le persone a bordo dell'autobus sono riuscite a mettersi in salvo. Tuttavia, il conducente dell'automobile è rimasto gravemente ferito, rimanendo incastrato nella vettura.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai Carabinieri al fine di stabilire le circostanze esatte che hanno portato all'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Al momento, non è stata resa nota l'identità delle persone coinvolte né ulteriori dettagli sull'incidente.