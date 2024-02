Caos voto al Festival di Sanremo 2024: il conflitto di interessi dei giornalisti che 'scelgono' il vincitore e decidono le quote dei bookmakers

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24”, con Pinuccio che si interroga sul caos voto alla finale del Festival di Sanremo 2024 dopo che in moltissimi hanno segnalato al tg satirico anomalie e criticità. Nei casi più estremi, la conferma del voto e il relativo addebito di pagamento sarebbero arrivati addirittura il giorno seguente.Ma c’è pure un’altra controversia da non sottovalutare, quella legata alle scommesse legali sul Festival. I bookmakers, infatti, basano le loro quotazioni sulle pagelle delle canzoni in gara, stilate dai giornalisti che hanno accesso al preascolto dei brani. Giornalisti che sono gli stessi il cui giudizio incide poi sulla vittoria finale: il loro voto vale il 33% (il restante è suddiviso tra radio e televoto).«Credo ci sia un conflitto di interessi, motivo per cui da anni ho deciso di non esercitare il mio voto in sala stampa», dichiara Michele Monina, critico musicale di Mowmag.com. Sala stampa che ha dimostrato inoltre di non essere assolutamente neutrale, come si vede dall’esultanza immortalata in diversi video per la vittoria di Angelina Mango su Geolier. Ulteriore caso che ha spinto il Codacons a sporgere una denuncia all’Agcom, garante della comunicazione.Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).