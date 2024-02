Altavilla Milicia: per la prima volta in televisione alcune immagini della casa dov’è avvenuta la strage

COLOGNO MONZESE - Per la prima volta in televisione le immagini che mostrano particolari della casa dove è avvenuta la strage di Altavilla Milicia, trasmesse oggi a Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.Via Granatelli, contrada Cicio, dove sorge casa Barreca divenuta teatro dell’orrore: nel video gli scatti che restituiscono una realtà semplice: il bucato steso fuori, l’ultimo di Antonella, due tavoli pieni di oggetti e scartoffie, la moto giocattolo del piccolo Emmanuel e il suo zainetto di Spiderman sul tavolo. Poi un phon e un attizzatoio per il fuoco, come quelli che la ragazza sopravvissuta ha descritto nei suoi racconti, che sarebbero stati utilizzati dagli autori della strage contro le vittime innocenti, come strumenti per portare a compimento il loro piano diabolico.Link al video: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/altavilla-milicia-dentro-la-villetta-della-strage_F312802901126C06